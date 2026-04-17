Il tecnico della squadra romana ha dichiarato di essere rimasto sorpreso dalle parole rilasciate recentemente dal dirigente giallorosso, sottolineando che in passato non ci sono stati toni diversi tra loro, né nelle conferenze stampa né nei incontri diretti. La risposta arriva a seguito di un’intervista del dirigente, che ha suscitato reazioni pubbliche. Durante la stessa occasione, il tecnico si è anche commosso parlando di un suo collaboratore scomparso.

Il tecnico della Roma risponde al dirigente giallorosso e si commuove parlando di Percassi ROMA - "L'intervista di venerdì scorso di Ranieri per me è stata una sorpresa incredibile, non c'è stato mai un tono diverso tra me e lui sia nelle conferenze sia nei rapporti diretti". Così il tecnico giallorosso, Gian Piero Gasperini, alla vigilia del match contro l'Atalanta, torna sulle parole dell'advisor dei Friedkin, Claudio Ranieri, nel pre gara di Roma-Pisa di venerdì scorso. "È stata una situazione inaspettata. In tanti mesi non avevo mai percepito questa sensazione e questi toni da parte sua. Da quel momento mi sono solamente preoccupato di non rispondere e di cercare di non creare nessun tipo di danno e nessun tipo di difficoltà alla squadra, anche per rispetto del pubblico", ha spiegato Gasperini.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Gasperini "Sorpreso dalle parole di Ranieri, mai stati questi toni tra di noi"

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