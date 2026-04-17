Durante una conferenza stampa, l’allenatore di una squadra di calcio ha dichiarato di essere rimasto sorpreso dai toni aggressivi adottati da un suo collega in un’intervista rilasciata venerdì scorso. Dopo aver espresso questa sorpresa, l’allenatore ha abbandonato la sala in lacrime, parlando di una figura responsabile di alcune tensioni recenti. La discussione si è concentrata sulla reazione emotiva provocata da questa vicenda.

«C'è stata questa intervista di venerdì scorso che ha creato tutta questa situazione in questa settimana. Per me è stata veramente una sorpresa incredibile, perché non c'è stato mai, dico mai, un tono diverso tra me e Ranieri, sia nelle conferenze che facevamo magari con altra gente, oppure nei rapporti tra noi due. Quindi è stata una cosa veramente inaspettata. E dico che in tanti mesi non avevo mai avuto questa sensazione, questi toni da parte sua. Da quel momento in poi mi sono solamente preoccupato, primo di non rispondere, secondo di cercare di, anche se involontariamente sono coinvolto, non creare nessun tipo di danno, nessun tipo di difficoltà alla squadra, principalmente, e anche nel rispetto del pubblico ».🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Gasperini: «Sorpreso da Ranieri, mai toni così aggressivi». Poi lascia la conferenza in lacrime parlando di Percassi

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