Como ruba un portafoglio e poi prende a calci la volante | ladro arrestato dai militari dell' esercito

Un uomo di 32 anni algerino è stato arrestato ieri a Como dopo aver rubato un portafoglio in un negozio del centro. Dopo il furto, ha preso a calci una volante e si è opposto all'intervento delle forze dell’ordine. L’arresto è stato effettuato dai militari dell’esercito, che lo hanno fermato e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e furto aggravato.

Bloccato dai militari dell’operazione Strade Sicure in piazza Gobbetti insieme a un complice. Il bottino era un portafoglio da 120 euro Furto in un negozio del centro di Como nel pomeriggio di ieri, con un arresto e una denuncia. La polizia ha arrestato un 32enne algerino, già noto alle forze dell’ordine, per resistenza a pubblico ufficiale e furto aggravato in concorso. Denunciato invece un 21enne tunisino per furto aggravato in concorso. Entrambi sono senza fissa dimora, irregolari sul territorio nazionale e con precedenti di polizia. L’episodio è avvenuto intorno alle 15 in piazza Gobbetti, dove una volante è intervenuta in supporto a una pattuglia dell’Esercito impegnata nell’operazione Strade Sicure. 🔗 Leggi su Quicomo.it

