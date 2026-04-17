Gian Piero Gasperini ha commentato in conferenza stampa il prossimo impegno contro l’Atalanta, sottolineando che una vittoria potrebbe garantire la qualificazione in Champions League. Ha anche espresso il suo pensiero sulla Juventus, ritenendo che il risultato contro di loro sarà determinante per la corsa alla massima competizione europea. La partita si avvicina e l’allenatore ha parlato delle sfide che attendono il team nelle prossime settimane.

di Angelo Ciarletta Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa del match con l’Atalanta e della corsa Champions, facendo il punto anche sulla Juve. Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con l’Atalanta. Di seguito le dichiarazioni del tecnico. ULTIMISSIME JUVE LIVE Lei si sente più vicino o più lontano a restare allenatore della Roma l’anno prossimo? – «Lei continua a parlare di altre cose, io parlo di partita. Ho già detto che non voglio creare nessun tipo di problema, con queste domande lei crea dei problemi. Quindi faccia una domanda sulla squadra o sulla partita di domani. Io qui sull’altra cosa ho chiuso.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Gasperini sicuro: «Se noi battiamo l’Atalanta meritiamo di giocare la Champions. Sulla Juve penso questo»

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