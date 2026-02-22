Zazzaroni sulla Juve | I bianconeri hanno perso nuovamente l’identità Rimonta in Champions? Penso questo

Daniele Zazzaroni ha commentato il momento della Juventus, attribuendo le difficoltà alla perdita dell’identità della squadra. La causa principale, secondo lui, risiede nelle recenti scelte tecniche che hanno indebolito il carattere del gruppo. La Juventus ha subito una serie di sconfitte che hanno influito sulla fiducia, soprattutto in Champions League. Zazzaroni osserva che, nonostante le sfide, i bianconeri potrebbero ancora tentare una rimonta. La situazione attuale resta complessa e da monitorare.

Zazzaroni nel suo editoriale sul ‘Corriere dello Sport’ ha analizzato il momento della Juventus soffermandosi sulle difficoltà dei bianconeri. Il momento della Juventus attraversa una fase di critica profonda che non riguarda più soltanto i risultati, ma l’essenza stessa del progetto tecnico avviato in estate. Dopo la clamorosa caduta interna contro il Como, la critica si interroga su cosa sia rimasto della solidità bianconera. Ivan Zazzaroni, nel suo fondo per il Corriere dello Sport, ha scattato un’istantanea spietata del club, focalizzandosi su un vuoto che appare incolmabile. Secondo il direttore, la Juventus attuale fatica a trovare un’anima tattica e caratteriale che la renda distinguibile sul campo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Del Piero sulla sconfitta della Juve: «Quando i bianconeri non vanno al massimo, rischiano così. Fuori dalla Champions? Penso questo»Del Piero spiega che la sconfitta della Juventus contro il Galatasaray è stata causata dalla mancanza di energia dei giocatori, che ha portato a errori in difesa e attacco.

Jacobelli sulla Juve: «I bianconeri sono candidati almeno per un posto in Champions. Su Spalletti…»In un’intervista a MilanNews24, Jacobelli ha analizzato la situazione della Juventus, sottolineando come i bianconeri siano potenzialmente in corsa per un posto in Champions League.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Zazzaroni: L’Inter batterà la Juve, ecco chi segna. I pronostici di Cruciani e Sabatini; Zazzaroni duro su Inter-Juve: VAR silente quando serve. Stiamo riducendo il calcio a un cesso; Zazzaroni: Var? Ci stanno prendendo per il protocollo. Inter-Juve sarebbe cambiata se…; Due gialli in 20 minuti: la fotosequenza della serata folle di Cabal in Galatasaray-Juve.

Zazzaroni ai microfoni di TMW Radio ha analizzato la sconfitta della Juventus contro il Galatasaray soffermandosi su diversi temiZazzaroni ai microfoni di TMW Radio ha analizzato la sconfitta della Juventus contro il Galatasaray soffermandosi su diversi temi La disfatta della Juventus a Istanbul continua a far discutere, divide ... juventusnews24.com

Zazzaroni: L'assenza di Bremer ha condizionato la Juve. Il mercato è stato fallimentare, serviva un difensoreIl direttore de Il Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha parlato ai microfoni di TMW Radio, durante Maracanà. Che ne pensa del duro ko in Champions della Juve? Bella ... tuttojuve.com

La Juventus non ha più identità e non per quella inguardabile maglia (Zazzaroni) Nel post-Allegri non l'ha più ritrovata. La Juventus ha tre punti in meno dello scorso anno, è uscita in fretta dalla Coppa Italia e rischia di ripetersi in Champions. https://www.ilnap - facebook.com facebook

#Juve, l'identità nascosta Leggi il commento del direttore Ivan Zazzaroni x.com