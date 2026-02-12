Donati sulla Juve | Dal punto di vista dell’organico deve intervenire davanti Quando la vedo giocare adesso penso questo – VIDEO

Massimo Donati commenta la rosa della Juventus e non le manda a dire. Secondo l’ex calciatore, i bianconeri devono rafforzarsi in attacco, perché così com’è non basta. Quando guarda le partite, pensa subito a un intervento sul fronte offensivo. Le sue parole arrivano mentre i tifosi si chiedono se la squadra sarà in grado di migliorare la propria fase offensiva.

Massimo Donati ha parlato della Juventus. Di seguito la sua opinione sull’organico bianconero e su cosa pensa quando la vede giocare. Massimo Donati ha parlato in esclusiva a calcionews24, citando anche la Juventus. Di seguito le sue dichiarazioni. ULTIMISSIME JUVE LIVE SULLA JUVE – « Dal punto di vista dell’organico credo che la Juve debba intervenire davanti anche se ora Vlahovic è fuori e quando rientrerà potrà dare una mano nell’immediato. Per il resto mi sembra una squadra abbastanza quadrata. Il lavoro di Spalletti si vede perchè secondo me all’inizio, quando cominciavano le partite, non si aveva mai la sensazione che la Juve le vincesse». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Dopo il match tra Juventus e Lecce, Luciano Spalletti ha commentato il pareggio ai microfoni di Dazn, sottolineando la necessità di migliorare le scelte di gioco.

