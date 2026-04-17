L’allenatore della Roma si è commosso durante la conferenza stampa a Trigoria e ha deciso di lasciare la sala. Ha parlato della partita che si giocherà contro l’Atalanta, ma nel corso del suo intervento è stato colto da un’emozione improvvisa. I giornalisti presenti hanno assistito a un momento inaspettato, che ha portato alla sua uscita dalla conferenza poco dopo aver iniziato a parlare.

Nel momento più delicato della stagione, caratterizzato anche dal clima di alta tensione con Claudio Ranieri, Gian Piero Gasperini si gioca le ultime chance di qualificarsi in Champions League contro la sua storia. “A Roma c’è tutto per far bene, soprattutto nella squadra e nell’ambiente esterno. A Bergamo ho potuto fare bene perché il lavoro della società è stato straordinario, il contesto attorno a me era compatto. È stata costruita una squadra forte, dove non c’erano solo dei ragazzi venduti a cifre importantissime e che hanno resa ricca la società, ma anche la capacità di costruire una squadra insieme a me con calciatori importanti”. “Una società straordinaria nel vendere e reinvestire, facendo utili.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Gasperini si commuove e lascia la conferenza: cosa è successo a Trigoria

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