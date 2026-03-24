Infortunio Soulé | ottime notizie per Gasperini in vista dell’Inter Cosa è successo oggi a Trigoria ultimissime

Oggi a Trigoria l’attaccante argentino ha partecipato all’allenamento di gruppo, segnando un miglioramento rispetto alle recenti indiscrezioni sui tempi di recupero. La Roma ha comunicato ufficialmente il rientro dell’atleta, che aveva subito un infortunio. La notizia rappresenta un passo avanti per la squadra in vista delle prossime partite, con il tecnico che potrà contare su una maggiore disponibilità dei suoi giocatori.

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