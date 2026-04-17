Nella conferenza stampa che anticipa la partita tra Atalanta e Roma, prevista per sabato sera a Bergamo, l’allenatore della squadra ha mostrato un’emozione intensa. Durante il discorso, ha rivolto un tributo toccante a un membro dello staff scomparso. Il momento ha sorpreso i presenti, suscitando reazioni di commozione tra i giornalisti e i tifosi presenti in sala. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo ai motivi di questa reazione.

La conferenza stampa che precede l’attesissimo scontro tra Atalanta e Roma, previsto per sabato alle 20:45 a Bergamo, ha preso una piega inaspettata quando Gian Piero Gasperini si è abbandonato a un momento di profonda fragilità emotiva. Il tecnico nerazzurro, nel ripercorrere la propria storia professionale, ha mostrato una vulnerabilità rara, lasciando la sala visibilmente scosso dopo aver evocato la figura di Antonio Percassi. Il legame indissolubile tra un tecnico e la sua città. Le parole del mister sono state interrotte da un improvviso sussulto della voce mentre cercava di tracciare un parallelo tra la realtà attuale che vive nella capitale e il percorso consolidato a Bergamo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gasperini scuote la stampa: il commovente tributo a Percassi

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