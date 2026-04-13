Rieti il commovente tributo delle figlie al reparto di Medicina 1A

Le figlie di una donna deceduta hanno espresso pubblicamente la loro gratitudine nei confronti del personale del reparto di Medicina 1A in un ospedale di Rieti. Dopo aver assistito la madre nelle sue ultime settimane, hanno deciso di condividere un messaggio di riconoscenza per il lavoro svolto dal personale sanitario. La vicenda ha suscitato attenzione nella comunità locale, che ha commentato il gesto con solidarietà.

Le figlie di Emanuela hanno voluto diffondere un messaggio di gratitudine verso il personale del reparto Medicina 1A dell’ospedale di Rieti, dopo l’assistenza ricevuta dalla madre nelle sue ultime fasi di vita. Il ringraziamento pubblico si rivolge in modo specifico alla dottoressa Marina Colasanti e alla psicologa Capanna, oltre a coinvolgere l’intero gruppo di lavoro che ha operato nella struttura sanitaria. L’impegno clinico e la gestione del dolore a Rieti. Nonostante gli sforzi medici non siano stati sufficienti a permettere il ritorno di Emanuela tra le mura domestiche, i familiari hanno evidenziato come il team sanitario abbia messo in campo ogni risorsa possibile per tentare di salvarla.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rieti, il commovente tributo delle figlie al reparto di Medicina 1A Commovente commiato al Capo Reparto Luigi Iovine: dopo 35 anni di servizio lascia i Vigili del Fuoco di AvellinoNella serata di ieri, presso la sede del Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino, il Capo Reparto Luigi Iovine ha salutato colleghi e amici con una... Aorn San Pio, nonna Maria è tornata a casa: i ringraziamenti dei familiari al reparto di Medicina d’UrgenzaTempo di lettura: 2 minutiI familiari di una paziente dell’AORN San Pio di Benevento hanno inviato una lettera di ringraziamento alla struttura...