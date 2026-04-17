Durante la conferenza stampa, l’allenatore ha interrotto l’intervento piangendo e si è allontanato dopo aver parlato di alcune tensioni recenti. La settimana è stata caratterizzata da discussioni con un ex collega e dalla preparazione di una partita importante contro la sua ex squadra, con cui ha lavorato per quasi una decade. Questi eventi si sono susseguiti in un periodo di grande pressione e cambiamenti per il tecnico.

Per Gian Piero Gasperini non è stata una settimana come le altre. Prima le frizioni con Claudio Ranieri, poi la preparazione di una partita delicatissima con l'Atalanta, una squadra con cui Gasp ha costruito una storia d'amore durata ben 9 anni. Intervistato alla vigilia della gara, il tecnico della Roma ha cominciato a parlare della sua esperienza a Bergamo, ma si è poi interrotto, visibilmente commosso. L'allenatore ha così abbandonato la conferenza stampa in lacrime, fuggendo verso l'uscita della sala. Guarda il video.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Roma, Gasperini scoppia a piangere e abbandona la conferenza stampa: il video

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