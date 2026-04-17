Gasperini scoppia in lacrime con i giornalisti | Se sono stato a Genova otto anni…

Durante la conferenza stampa precedente alla partita tra Roma e Atalanta, l’allenatore dei bergamaschi si è commosso, scoppiaando a piangere mentre parlava con i giornalisti. Ha menzionato di aver trascorso otto anni a Genova, senza approfondire i motivi. Dopo le sue parole, ha deciso di lasciare la sala prima dell’inizio dell’incontro, apparendo visibilmente emozionato.

Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, ha lasciato la conferenza stampa prima di Roma - Atalanta in lacrime. Incalzato dai giornalisti sulla stagione difficile della sua Roma e sul rapporto incrinato con Claudio Ranieri, il tecnico piemontese ha parlato con la voce spezzata difendendosi.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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