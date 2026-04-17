Gasperini prima di Roma-Atalanta | Sorpreso dai toni di Ranieri poi piange parlando di Percassi
Prima della partita tra Roma e Atalanta, l’allenatore bergamasco ha commentato i toni usati dal suo collega giallorosso, esprimendo sorpresa. Poco dopo, si è commosso durante un intervento in cui ha parlato del presidente della sua società, riferendosi a momenti emotivamente intensi legati alla squadra. La discussione tra i due tecnici e le parole del dirigente romanista hanno alimentato l’attesa per la sfida in programma.
Il tecnico giallorosso, ex della 'dea', sente la pressione di una settimana dura sotto il profilo emotivo per le parole del dirigente romanista. Poi si commuove parlando della sua esperienza a Bergamo.🔗 Leggi su Fanpage.it
GASPERINI CONFERENZA POST ATALANTA ROMA:MANI ADDOSSO A SVILAR E BRACCIO DI SCALVINI...
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Una raccolta di contenuti
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