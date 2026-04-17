Gasperini prima di Roma-Atalanta | Sorpreso dai toni di Ranieri poi piange parlando di Percassi

Prima della partita tra Roma e Atalanta, l’allenatore bergamasco ha commentato i toni usati dal suo collega giallorosso, esprimendo sorpresa. Poco dopo, si è commosso durante un intervento in cui ha parlato del presidente della sua società, riferendosi a momenti emotivamente intensi legati alla squadra. La discussione tra i due tecnici e le parole del dirigente romanista hanno alimentato l’attesa per la sfida in programma.