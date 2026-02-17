Spalletti su Chivu | Non mi aspettavo le sue parole Sui giocatori dell' Inter

Luciano Spalletti ha commentato le dichiarazioni di Chivu, accusando l’ex difensore dell’Inter di aver criticato alcuni giocatori nerazzurri. La sua reazione è arrivata alla vigilia della partita di Champions contro il Galatasaray, dopo le polemiche seguite all'espulsione di Kalulu durante il match contro la Juventus. Spalletti ha detto di non aspettarsi le parole di Chivu, che aveva espresso dubbi sulla gestione della squadra e sui calciatori dell’Inter.

Le parole di Luciano Spalletti, nella conferenza stampa di vigilia della sfida di Champions League sul campo del Galatasaray, sull'episodio dell'espulsione di Kalulu per doppio giallo nel primo tempo di Inter-Juventus.