Roma-Pisa 3-0 Gasperini in conferenza stampa | Nessuno screzio con Ranieri

Dopo la partita tra Roma e Pisa, terminata con il risultato di 3-0, l'allenatore della squadra romana ha partecipato alla conferenza stampa post gara. Durante l'incontro con i giornalisti, ha commentato l'andamento dell'incontro e ha negato qualsiasi tensione con l'allenatore avversario. La discussione si è concentrata sui dettagli tecnici e sull'andamento della partita, senza fare riferimento a altre situazioni.

Terminato il match tra Roma e Pisa. A parlare della gara, durante la conferenza stampa post partita, è stato Gian Piero Gasperini. Queste le sue parole: “Mercato? Io non mi lamento dei giocatori. Ho lasciato libera scelta su giocatori che non conoscevo. Di due che volevo ne è arrivato uno. Non pensavo si perdesse Saelemaekers all’inizio. Qui non c’è mai stata una contrapposizione e ho sempre picchiato anche con voi sul lavorare lì davanti. Poi ci sono state difficoltà enormi. Con Ranieri non ho avuto screzi, condividevamo molte necessità”. Ha poi continuato: “Io sono contento della scelta che ho fatto. Non sapevo dei tre allenatori prima di me, ma va bene così. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma-Pisa 3-0, Gasperini in conferenza stampa: “Nessuno screzio con Ranieri” Gasperini replica a Ranieri: “Nessuno screzio. Ma evitiamo paragoni con la mia Atalanta…”Più che Roma-Pisa, nell'anticipo di venerdì di campionato è andato in scena un Gasperini-Ranieri con i due che se le son dette prima e dopo il match. Leggi anche: Roma-Bologna 3-4, Gasperini in conferenza stampa: “Siamo stati superiori” Conferenza stampa | Gasperini dopo Roma 3-0 Pisa 10/04/2026 Temi più discussi: Roma - Pisa (3-0) Serie A 2025; Roma-Pisa 3-0, la gallery; Serie A, Roma-Pisa 3-0. Tripletta di Malen. I gol. VIDEO; Roma-Pisa 3-0: Malen è devastante, tripletta dell'olandese all'Olimpico. Roma-Pisa 3-0: video, gol e highlightsNell'anticipo della 32^ giornata di Serie A la Roma si affida a Malen, autore di una tripletta, batte il Pisa per 3-0 e torna a vincere in campionato dopo la sconfitta contro l'Inter a San Siro. Con q ... sport.sky.it Roma-Pisa 3-0, Serie A: Malen pazzesco, trascina Gasperini con una triplettaLa 32ª giornata si apre con i giallorossi di Gasperini che sfidano i nerazzurri di Hiljemark dopo il crollo contro l'Inter: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it Pagelle Roma-Pisa, tutti i voti: Malen è semplicemente unico, Cristante da pilone contro le critiche - facebook.com facebook Roma-Pisa nel timbro di #Malen Tripletta e +9 portato a casa per l'olandese! x.com