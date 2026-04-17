Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, ha reagito pubblicamente alle ultime dichiarazioni di Claudio Ranieri, che lo avevano criticato nei giorni scorsi. Durante un evento, Gasperini si è lasciato andare a commenti sulla sua squadra, si è commosso parlando di alcuni momenti della stagione e, in un gesto impulsivo, ha colpito una porta con un calcio. La scena ha attirato l’attenzione dei presenti.

Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, non ha gradito le parole di Claudio Ranieri nei suoi confronti dei giorni scorsi. E così, in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Atalanta, ha ribadito che non si aspettava quanto detto dal senior advisor giallorosso. Ma, soprattutto, è emersa l’emotività di Gasperini che si è commosso parlando della sua ex squadra con la quale ha vinto l’Europa League lo scorso anno. Se n’è andato che prima scoppiasse in lacrime pensando ad Antonio Percassi (che è ancora vivo, sia chiaro) e ha sferrato un calcio a una porta. Gasperini si emoziona ricordando la “sua” Atalanta #Gasperini #Roma #DAZN pic.twitter.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Gasperini fa cose: parla dell’Atalanta, si commuove, poi dà un calcio a una porta

GASPERINI: «L’ACCOGLIENZA DEI TIFOSI DELL’ATALANTA SARÀ BELLO, MA SENZA PRIGIONIERI»

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