Alla vigilia di una partita contro la sua ex squadra, l'allenatore della squadra ospite ha commentato i toni usati dall'ex collega, affermando di essere sorpreso. Durante la conferenza stampa, il tecnico ha inoltre parlato di un dirigente e, visibilmente emozionato, si è commosso lasciando l'incontro prima del previsto. La sfida si avvicina e il clima tra le parti si fa teso.

Piange Gasperini al termine della conferenza stampa. Per poi sbattere forte la porta e lasciare la sala attonita, in un silenzio totale. Un pianto sincero, di rabbia e di tristezza nel ricordare la figura di Antonio Percassi e al termine di una settimana terribile viste le diatribe interne con Ranieri che hanno messo a dura prova anche un tecnico così esperto. Gasperini si aspettava una presa di posizione dei Friedkin dopo quelle parole, dopo quella che ha ritenuto un'aggressione verbale. Un epilogo sorprendente al termine di una conferenza nella quale Gasp ha lanciato più di un segnale. Forte, inequivocabile alla proprietà. A partire dal preambolo.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Gasp: "Sorpreso dai toni di Ranieri". E parlando di Percassi scoppia in lacrime e lascia la conferenza

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