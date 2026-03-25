Garlasco il consulente dei Poggi | Le macchie di sangue sul divano? L'assassino potrebbe essersi seduto lì

In un’intervista a Fanpage.it, il consulente della famiglia di Chiara Poggi ha commentato le macchie di sangue trovate sul divano della villetta di Garlasco. Ha spiegato che le gocce potrebbero essere state lasciate dall’assassino, che avrebbe potuto sedersi sul divano con le mani sporche o aver lasciato tracce con l’arma del delitto. La polizia sta analizzando i reperti raccolti durante le indagini.

Fanpage.it ha parlato con Marzio Capra, consulente della famiglia di Chiara Poggi, delle gocce di sangue sul divano della villetta di Garlasco: "Probabilmente originate dall'assassino con le mani sporche o dall'arma del delitto che gocciolava". 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Garlasco, il consulente di Sempio: “Il Dna sulle unghie di Chiara Poggi? Penso anche all’asciugamano”Nuovo incontro del team difensivo di Andrea Sempio a Roma presso il Laboratorio Genomica. “Lì, sul divano…”. Garlasco, cambia tutto: la nuova ricostruzione dell’omicidio di Chiara PoggiNuovi elementi tornano a riaccendere il dibattito su uno dei casi più discussi della cronaca italiana, quello dell’omicidio di Chiara Poggi. Una selezione di notizie su Garlasco il consulente dei Poggi 8220... Temi più discussi: Delitto di Garlasco, il grande circo dei consulenti, che litigano sui giornali e in tv; Garlasco in TV, Federica Panicucci perde la pazienza col consulente dei Poggi e chiude la puntata: Questo non lo accetto; Garlasco, il giudice Vitelli commenta la perizia che cambia ora del delitto: Gia all’epoca problemi di compatibilità; Delitto di Garlasco: Chiara Poggi avrebbe lottato con il suo assassino. Garlasco, consulente dei Poggi Marzio Capra attacca il genetista Linarello: Ha detto delle cavolateDelitto di Garlasco, scontro tra Marzio Capra a Pasquale Linarello. Ha detto delle cavolate, le parole del genetista della famiglia Poggi ... virgilio.it Garlasco, Panicucci perde la pazienza col consulente dei Poggi: Non lo accettoUn confronto acceso che riapre interrogativi tecnici e scontri personali nel cuore dell'ultima puntata di Mattino Cinque, facendo spazientire la conduttrice. libero.it Caso Garlasco: secondo la difesa di Sempio e i consulenti della famiglia Poggi, l’impronta 33 non è attribuibile con certezza. #Quartogrado - facebook.com facebook Garlasco, a #Mattino5 la vicina smentisce la versione della famiglia Sempio x.com