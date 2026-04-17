Un perito incaricato di analizzare la scena del crimine ha dichiarato che l’impronta 97F, trovata sulla parete sinistra della scala interna di una villetta in via Pascoli, potrebbe non appartenere necessariamente all’aggressore. Secondo il perito, quella traccia potrebbe essere stata lasciata dal soggetto mentre sollevava il corpo prima di lanciarlo. La posizione dell’impronta solleva nuovi interrogativi sulla dinamica dei fatti.

L’impronta 97F, localizzata sulla parete sinistra della scala interna della villetta di via Pascoli a Garlasco, potrebbe essere “riferita allo strofinio di una mano dell’aggressore” come evidenziato all'epoca dell'omicidio di Chiara Poggi Nuovi elementi tornano ad animare il dibattito sul del.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, perito Sorropago: "Impronta 97F non per forza dell'aggressore, potrebbe aver sollevato il corpo per poi lanciarlo"

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