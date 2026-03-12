Garlasco è inutile parlare di Ignoto 2 sulle unghie di Chiara Il genetista Capra | Non avremo mai un nome

Sulle unghie di Chiara Poggi è stato individuato materiale genetico di Ignoto 2. Il genetista della famiglia Poggi, Marzio Capra, spiega che non si potrà mai ottenere un nome o un cognome dall’analisi di quel materiale. La questione riguarda l’impossibilità di identificare l’individuo attraverso i risultati attuali delle analisi genetiche. Capra ha commentato che le tecniche disponibili non permettono di arrivare a un’identificazione precisa.

Sulle unghie di Chiara Poggi è stato trovato parte del materiale genetico di Ignoto 2. A Fanpage.it il genetista della famiglia Poggi, Marzio Capra: "Vi spiego perché non ci sarà mai un nome e un cognome". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

“Sulle unghie di Chiara Poggi non c’è nulla di affidabile e certo”: la genetista super partes di GarlascoLa genetista Denise Albani, la perita super partes chiamata a rivalutare i dati ottenuti dalle analisi del 2014 sulle unghie di Chiara Poggi,...

“È lui ignoto 2”. Garlasco, di chi è il secondo dna sotto le unghie di Chiara PoggiIl delitto di Garlasco resta uno dei casi giudiziari più discussi e controversi della cronaca italiana degli ultimi decenni.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Garlasco è inutile parlare di Ignoto 2...

Temi più discussi: Delitto di Garlasco ultime notizie, l'ex avvocato di Andrea Sempio: L’orario della morte di Chiara Poggi è incerto; Garlasco in Tv, Garofano difende se stesso e i RIS: Lavoro fatto al meglio. De Rensis sbotta: Con me viene a sbattere; Andrea Sempio, per la gente Garlasco è diventato come una soap opera; Garlasco, Lovati: Stasi non è un assassino, ha taciuto perché è minacciato.

Delitto di Garlasco, Andrea Sempio intervistato a Lo Stato delle Cose: Il carcere fa pauraAndrea Sempio rompe il silenzio: prima intervista pubblica a Lo Stato delle Cose, tra accuse di concorso in omicidio, scontrini e consulenze tecniche. notizie.it

Delitto di Garlasco, svolta vicina: entro 90 giorni la «discovery» su Chiara Poggi e il ruolo di Stasi e SempioLe ultime notizie sul delitto di Garlasco: sono passati solo 12 mesi dall'annuncio della nuova inchiesta su Andrea Sempio e siamo a un bivio storico e il tempo sta per scadere ... milano.corriere.it

In primo piano il racconto di Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, che aveva dichiarato di trovarsi a fare la spesa a Gambolò la mattina del 13 agosto 2007, proprio nelle ore in cui veniva commesso l’omicidio nella vicina Garlasco. Tuttavia, alcune testimo - facebook.com facebook

#Garlasco: i periti Porta e Occhetti sul computer di Stasi #Mattino5 x.com