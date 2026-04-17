Garlasco Infante | Svuotare il cestino del PC di Stasi fa pensare a un sabotaggio Garofano | Difendo il mio lavoro - VIDEO

Durante una trasmissione televisiva, il conduttore ha espresso l’ipotesi che lo svuotamento del cestino del computer di un ex comandante del RIS possa essere stato un sabotaggio. L’ex ufficiale ha replicato, affermando di difendere il proprio operato e il lavoro svolto nelle indagini. Il caso del delitto di Garlasco torna così a essere al centro di approfondimenti e discussioni pubbliche, con protagonisti coinvolti in posizioni contrapposte.

Il conduttore ha parlato apertamente di una presunta ipotesi di "sabotaggio", a cui l'ex comandante del RIS ha risposto difendendo il lavoro investigativo Il caso del delitto di Garlasco torna a infiammare il dibattito televisivo. Nello studio di Ore 14 Sera è tornata al centro della discussi.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, Infante: "Svuotare il cestino del PC di Stasi fa pensare a un sabotaggio", Garofano: "Difendo il mio lavoro" - VIDEO Notizie correlate Garlasco, Garofano rilancia sulle "sequenze di video pedopornografici" nel pc di Stasi, Bocellari sbottaNon sono mancati attimi di tensione, nella serata di giovedì 26 marzo, nello studio di Milo Infante. Garlasco, la difesa di Sempio a lavoro a Roma: “Ci prepariamo all’incidente probatorio, cruciale il pc di Stasi”Il gruppo difensivo di Sempio si è dato appuntamento nella mattinata di oggi al Laboratorio Genomica di Roma. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Garlasco in Tv, Infante tuona: Svuotare il cestino del PC di Stasi fa pensare a un sabotaggio. Garofano non ci sta: Difendo il mio lavoro, è un dovere; Garlasco in Tv, la pista della regia attiva per sviare l'indagine. Milo Infante sbotta: Senti le vicine di casa che smentiscono; Garlasco in Tv, Garofano difende se stesso e i RIS: Non abbiamo incastrato nessun innocente. Poi le scuse (con riserva) a Bocellari. Garlasco, Infante: Svuotare il cestino del PC di Stasi fa pensare a un sabotaggio. VIDEOScontro a Ore 14 Sera sul caso Garlasco: accuse di sabotaggio sul PC di Stasi e replica di Garofano sulle indagini ... affaritaliani.it Garlasco in Tv, Infante: Svuotare il cestino del PC fa pensare a un sabotaggioAmpio spazio su Garlasco a Ore 14 Sera di giovedì 16 aprile 2026, Infante è duro con gli errori nella vecchia indagine, ma Garofano respinge le accuse. libero.it Eventuali motivi per la Nuova consulenza Previderè #garlasco facebook Garlasco, testimone: "Un'auto ferma vicino a casa di Chiara Poggi intorno alle 22 la sera prima del delitto, erano in due" x.com