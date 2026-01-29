Garlasco la difesa di Sempio a lavoro a Roma | Ci prepariamo all’incidente probatorio cruciale il pc di Stasi

Questa mattina il team legale di Sempio si è riunito a Roma, al Laboratorio Genomica, per preparare l’incidente probatorio. La priorità ora è analizzare il computer di Stasi, considerato un elemento chiave nel procedimento. La difesa si sta concentrando su questo aspetto, sperando di fare chiarezza prima dell’udienza.

Il gruppo difensivo di Sempio si è dato appuntamento nella mattinata di oggi al Laboratorio Genomica di Roma. "Abbiamo fatto il punto della situazione sull'incidente probatorio che abbiamo richiesto" ha spiegato il consulente dell'indagato, Armando Palmegiani.🔗 Leggi su Fanpage.it

Questa mattina il team legale di Sempio si è riunito al Laboratorio Genomica di Roma.

L’avvocato di Andrea Sempio ha richiesto un incidente probatorio sui computer, evidenziando come le copie forensi possano rappresentare un elemento chiave per la difesa.

Alberto Stasi a sorpresa a Pavia per l'incidente probatorio sul delitto di Garlasco

Garlasco, respinta l’istanza di incidente probatorio sui due computer richiesta dalla difesa di SempioDelitto Garlasco, il Tribunale di Pavia ha deciso di respingere la richiesta di incidente probatorio presentata dalla difesa di Sempio. la7.it

Garlasco, la gip Garlaschelli respinge la richiesta d’incidente probatorio sui computer di Stasi chiesta dalla difesa di SempioNon ci sarà una seconda analisi, in contraddittorio tra le parti, dopo quella genetica. I legali sono comunque soddisfatti: La giudice per le indagini preliminari ha dato lo stesso incarico al propri ... msn.com

GARLASCO- Cosa vorrebbe cercare la difesa di Andrea Sempio nei computer di Chiara Poggi e di Alberto Stasi L'ho chiesto stamattina in diretta (Storie Italiane) all'avvocato Liborio Cataliotti. - facebook.com facebook

Delitto di Garlasco, la difesa di Andrea Sempio chiede al gip l'incidente probatorio sui pc di Alberto Stasi e su quello di Chiara Poggi. L'istanza alla giudice che dovrà decidere se disporre analisi. #ANSA x.com