Garlasco Garofano rilancia sulle sequenze di video pedopornografici nel pc di Stasi Bocellari sbotta

A Garlasco, Luciano Garofano ha ribadito l’ipotesi che nel computer di Stasi siano state trovate sequenze di video pedopornografici. La notizia ha suscitato reazioni, con Bocellari che ha espresso forte disappunto sulla vicenda. La questione riguarda le indagini in corso, che continuano a focalizzarsi sui contenuti digitali sequestrati.

Non sono mancati attimi di tensione, nella serata di giovedì 26 marzo, nello studio di Milo Infante. A Ore 14 Sera Luciano Garofano ha rilanciato il dettaglio dei video pedopornografici del pc di Alberto Stasi: “C’erano delle sequenze”, ha detto l’ex comandante dei Ris. Immediata la reazione di Giada Bocellari, avvocata di Stasi: “Discuteremo in un’aula di tribunale”. L’allora fidanzato di Chiara Poggi, ricordiamo, nel 2014 era stato assolto in Cassazione dall’accusa di detenzione di materiale pedopornografico. Luciano Garofano insiste sul materiale pedopornografico La reazione dell'avvocata Bocellari Le nuove indiscrezioni sul delitto di Garlasco Luciano Garofano insiste sul materiale pedopornografico Come anticipato in apertura, nel corso della puntata di Ore 14 Sera del 26 marzo non sono mancati attimi di tensione. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Garlasco, Garofano rilancia sulle "sequenze di video pedopornografici" nel pc di Stasi, Bocellari sbotta Articoli correlati Leggi anche: Garlasco, scontro tra Garofano e Giada Bocellari sulle immagini pornografiche di Stasi: "Non sono normali" Garlasco, Giada Bocellari attacca Luciano Garofano sullo scambio di pedali, "lei dice cose fuorvianti"È bastato un attimo, durante la diretta di Ore 14 di Sera, per far deflagrare la quiete dello studio. Approfondimenti e contenuti su Garlasco Garofano rilancia sulle... Argomenti discussi: Garlasco, Garofano rilancia sulle sequenze di video pedopornografici nel pc di Stasi, Bocellari sbotta. Garlasco in Tv, il genetista dei Poggi spietato con Stasi: Mi aspetto di tuttoMarzio Capra, consulente dei Poggi, è stato ospite a Ore 14 Sera giovedì 26 marzo nello spazio dedicato a Garlasco, dove ha dato giudizi durissimi su Alberto Stasi ... libero.it Garlasco, la nuova dinamica e le ipotesi sull’arma del delitto | De Rensis a Garofano: Curi le amnesie!Delitto di Garlasco, oggi le ultime notizie a Farwest: dalla dinamica all'arma del delitto. Ieri scontro tra De Rensis a Garofano per le scarpe di Stasi ... ilsussidiario.net