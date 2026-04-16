Nel pc di Chiara Poggi trovato il movente La bomba sulle indagini su Garlasco

Nuovi dettagli sono emersi nelle indagini sul caso di Garlasco, poiché è stato trovato nel computer di Chiara Poggi un elemento che potrebbe chiarire il movente dell'omicidio. Le autorità hanno analizzato i dati digitali e scoperto informazioni che potrebbero contribuire a ricostruire le ultime ore prima del fatto. Le indagini proseguono, ma finora non sono stati rese pubbliche ulteriori conferme ufficiali.

Nuovi sviluppi tornano ad alimentare l’attenzione sul caso del delitto di Garlasco. Nel corso della trasmissione “Mattino5”, in onda su Canale5, sono stati diffusi aggiornamenti relativi all’analisi del computer di Chiara Poggi, che avrebbe restituito elementi considerati dagli investigatori potenzialmente rilevanti per l’inchiesta. Secondo quanto riportato in diretta dal giornalista inviato, dall’esame del dispositivo sarebbero emerse informazioni definite “molto importanti”, tali da aprire una possibile nuova pista investigativa. “Proprio dal computer di Chiara Poggi ti confermo che sarebbero venute fuori delle notizie molto importanti,...🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "Nel pc di Chiara Poggi trovato il movente". La bomba sulle indagini su Garlasco Garlasco, video intimi sul pc di Chiara Poggi al centro delle nuove indagini - Ore 14 Sera 08/01/26 Notizie correlate Garlasco, trovati nuovi elementi nel pc di Chiara Poggi: per l'avvocato Gallo ci sarebbe anche il "movente"Sono emersi nuovi elementi sul caso del delitto di Garlasco, che riguarderebbero il pc della vittima Chiara Poggi e il possibile movente... Garlasco, la teoria di Lovati sul movente e i tagli sulle palpebre di Chiara Poggi: "Non doveva guardare"L’ex avvocato di Andrea Sempio, Massimo Lovati, sostiene che Chiara Poggi sia stata uccisa a Garlasco da una cerchia internazionale di pedofili. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Garlasco, nel pc di Chiara Poggi: trovati due messaggi tra Sempio e Marco Poggi; Quarto Grado: Garlasco: i messaggi tra Andrea Sempio e Marco Poggi sul PC di Chiara Poggi Video; Delitto di Garlasco, nuovi sviluppi nell’inchiesta: trovate chat con Sempio nel pc di Chiara Poggi; Garlasco, il computer di Chiara Poggi riapre il tempo sospeso: così i messaggi del 2006 tornano al centro dell’inchiesta. Garlasco, trovati nuovi elementi nel pc di Chiara Poggi: per l'avvocato Gallo ci sarebbe anche il moventeCi sarebbero elementi nuovi sul caso del delitto di Garlasco: la novità emersa dal pc di Chiara Poggi e la frase di Fabrizio Gallo sul movente. virgilio.it Garlasco, si allarga il raggio d'azione dell'indagine. Nel pc di Chiara Poggi trovato il moventeNuovi sviluppi tornano ad alimentare l’attenzione sul caso del delitto di Garlasco. Nel corso della trasmissione Mattino5, in ... iltempo.it Mattino 5. . #Garlasco, nel computer di Chiara #Poggi ci sono nuovi elementi decisivi Voi cosa ne pensate Ne parliamo con Marco Olivia in diretta a #Mattino5 su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity - facebook.com facebook