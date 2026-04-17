Garbagnate incidente sulla Varesina traffico in tilt alla rotonda dell’Esselunga di Santa Maria Rossa

A Garbagnate, sulla strada Varesina, si è verificato un incidente che ha coinvolto almeno una persona, rimasta ferita. L’incidente si è verificato vicino alla rotonda dell’Esselunga di Santa Maria Rossa, causando l’interruzione temporanea del traffico e rallentamenti significativi nella zona. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno assistito i coinvolti e gestito la viabilità. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

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