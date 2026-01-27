Incidente a Varallo Pombia camion si ribalta alla rotonda | traffico in tilt sulla Statale 32

Un incidente si è verificato questa mattina a Varallo Pombia lungo la Statale 32, coinvolgendo un camion che trasportava terra. Il veicolo si è ribaltato all’interno di una rotonda, causando disagi al traffico e rallentamenti sulla strada. La dinamica e le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

Incidente stradale nella mattinata di oggi, martedì 27 gennaio, a Varallo Pombia. É successo lungo la strada statale 32, dove per cause ancora da accertare un camion che trasportava terra si è ribaltato all'interno di una rotonda. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto.

