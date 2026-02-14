Rifiuti sanitari dell’Asp il Tar conferma l’aggiudicazione

Il Tar Sicilia ha confermato l’aggiudicazione del servizio di smaltimento dei rifiuti sanitari dell’Asp di Agrigento, dopo che una disputa giudiziaria aveva sollevato dubbi sulla gara. La decisione arriva in un momento in cui l’azienda sanitaria si prepara a migliorare il sistema di raccolta e trattamento dei materiali pericolosi, con un’attenzione particolare alle norme di sicurezza.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia ha messo un punto fermo sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo dell’Asp di Agrigento. Con un’ordinanza cautelare, i giudici di via Libertà hanno respinto il ricorso presentato da una società, confermando l’aggiudicazione del servizio. La controversia era nata dall’impugnazione degli atti di gara da parte della ditta ricorrente, che aveva contestato la legittimità dell’aggiudicazione ipotizzando presunte “dichiarazioni false o fuorvianti” tali da configurare un grave illecito professionale a carico della vincitrice. Nel giudizio si sono costituite sia l’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento sia la società aggiudicataria, difesa dagli avvocati Girolamo Rubino, Massimiliano Valenza e Gaspare Tesè.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

