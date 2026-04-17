Galliate si accende | 740mila euro per luci smart e controllo remoto

A Galliate, è previsto un intervento di modernizzazione della rete di illuminazione pubblica con un investimento totale di 740mila euro. La Regione Piemonte ha contribuito con oltre 560mila euro per finanziare il progetto, che prevede l’installazione di luci smart e sistemi di controllo remoto. I lavori riguarderanno l’aggiornamento dell’illuminazione nelle strade della città, migliorando l’efficienza e la gestione delle luci pubbliche.

Un investimento complessivo di 740mila euro permetterà a Galliate di rinnovare la propria rete di illuminazione pubblica, grazie a un contributo della Regione Piemonte superiore ai 560mila euro. Il progetto, denominato Galliate smart energy light, rientra nel programma Fesr 2021-2027 e mira a modernizzare l’efficienza energetica del territorio comunale. L’operazione finanziaria, che vede la copertura dei fondi regionali per oltre il 75% del totale, si concentrerà su una porzione pari al 30% dell’intero sistema di luci cittadino. Nello specifico, i tecnici procederanno alla sostituzione di 639 corpi illuminanti estratti dal parco luci totale, composto da 2.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Galliate si accende: 740mila euro per luci smart e controllo remoto Notizie correlate Luci smart e lampioni controllati a distanza: a Galliate in arrivo mezzo milione per la nuova illuminazione pubblicaPiù di 560mila euro dalla Regione Piemonte per trasformare l'illuminazione pubblica di Galliate. Zagabria si accende: Festival delle Luci 2026, arte e innovazione tra storia e primavera.Zagabria si Illumina: Un Festival di Luci tra Storia e Innovazione Dal 18 al 22 marzo 2026, Zagabria si trasformerà in una galleria d’arte a cielo...