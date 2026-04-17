Gianluca Galliani ha commentato le difficoltà attuali del Milan, sottolineando che la squadra non può ricominciare da zero ogni stagione. Ha condiviso alcuni ricordi relativi all’epoca in cui il club era guidato da Berlusconi, evidenziando differenze e situazioni passate. La discussione riguarda le sfide sportive e gestionali affrontate dal club, con un focus sulle dinamiche interne e sulla continuità dell’organizzazione nel tempo.

Le voci degli ultimi giorni parlano di una possibile separazione tra Allegri e il Milan al termine della stagione. Le motivazioni sono diverse: dalla tentazione del tecnico rossonero di intraprendere una nuova esperienza sulla panchina della Nazionale, al rapporto con l'amministratore delegato del club Giorgio Furlani. Perdere Allegri, per il Milan, vorrebbe dire ripartire di nuovo da zero. Per il terzo anno consecutivo. Gianluca Galliani è assolutamente contro questa idea e lo ha ribadito in diretta sui canali di 'Sportitalia'. Ecco, di seguito, le sue parole. "È un errore ricominciare da capo ogni anno. Io lo dico sempre....🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Galliani: “Il Milan non può ripartire da zero ogni anno. Vi racconto cosa succedeva ai tempi di Berlusconi”

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Gianluca Galliani: «Il Milan sbaglia a ricominciare da capo ogni anno, serve continuità. Il segreto di Berlusconi…» - facebook.com facebook

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