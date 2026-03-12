Adriano Galliani, ex amministratore delegato del Milan dal 1986 al 2017, ha rilasciato dichiarazioni sui trasferimenti di Nesta e Ibrahimovic. Durante un'intervista, ha condiviso dettagli sui retroscena degli acquisti e ha ricordato un episodio con il presidente Berlusconi. Le sue parole offrono uno sguardo diretto sugli aspetti interni delle operazioni di mercato del club.

Adriano Galliani è tornato a parlare della sua era al Milan in una lunga intervista rilasciata al podcast 'Colpi da Maestro'. L'ex amministratore delegato rossonero ha ripercorso le tappe principali della sua carriera al Diavolo. Di seguito, le sue parole. Sul Milan di Berlusconi: "Quel Milan pensava in grande perché aveva un presidente come Silvio Berlusconi. Questa cosa l'ha trasmessa alla società, agli allenatori e ai giocatori. Se penso a quando abbiamo scelto Sacchi, la gente diceva che eravamo matti. Arrigo faceva giocare bene le sue squadre, ma era un allenatore che nell'anno prima di venire al Milan non aveva conquistato la promozione dalla Serie B con il Parma.

© Pianetamilan.it - Milan, Galliani: “Vi svelo i retroscena degli acquisti di Nesta e Ibrahimovic”. Poi l’aneddoto su Berlusconi

