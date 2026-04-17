Gallerie Moneglia Pd | Respinta dal governo la richiesta di fondi aggiuntivi

Il Partito Democratico ha annunciato che il governo ha respinto la richiesta di fondi aggiuntivi presentata in occasione del decreto sul dissesto idrogeologico. La proposta riguardava l'assegnazione di risorse dedicate e pluriennali per mettere in sicurezza il versante interessato dalle gallerie tra le località di Sestri Levante, Moneglia e Deiva Marina. La richiesta puntava anche a favorire un coordinamento più efficace delle operazioni di intervento.

"Ho presentato un ordine del giorno, sul decreto dedicato al dissesto idrogeologico per chiedere al governo risorse dedicate e pluriennali per la messa in sicurezza del versante su cui insistono le gallerie tra Sestri Levante, Moneglia e Deiva Marina e per portare avanti un coordinamento concreto.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Gallerie di Moneglia, una petizione per chiedere chiarezza Leggi anche: Gallerie di Moneglia, stop isolamento: arrivano quasi 2 milioni di euro Una raccolta di contenuti Moneglia, sbloccati i fondi per la sicurezza delle gallerieApprovato il finanziamento di 1,9 milioni di euro stanziato dalla Regione: entro l’estate torneranno raggiungibili i 130 alloggi del primo tratto della ... ilsecoloxix.it Gallerie di Moneglia chiuse, i residenti chiedono chiarezza su tempi e finanziamenti550 firme di residenti che sono diventate 1800 on line tra proprietari di seconde case e turisti per chiedere chiarezza sull'avanzamento dei lavori alla gallerie di Moneglia alla vigilia ... rainews.it