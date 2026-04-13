Gallerie di Moneglia stop isolamento | arrivano quasi 2 milioni di euro

La Regione Liguria ha destinato circa 1,9 milioni di euro al Comune di Moneglia per ultimare i lavori di messa in sicurezza delle gallerie, in particolare del primo tratto della galleria De Barbieri 1 tra Moneglia e Deiva. La somma servirà a migliorare le strutture e gli impianti, consentendo di superare l’isolamento delle gallerie e ripristinare la piena fruibilità della tratta.