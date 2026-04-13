Gallerie di Moneglia stop isolamento | arrivano quasi 2 milioni di euro
La Regione Liguria ha destinato circa 1,9 milioni di euro al Comune di Moneglia per ultimare i lavori di messa in sicurezza delle gallerie, in particolare del primo tratto della galleria De Barbieri 1 tra Moneglia e Deiva. La somma servirà a migliorare le strutture e gli impianti, consentendo di superare l’isolamento delle gallerie e ripristinare la piena fruibilità della tratta.
Regione Liguria ha stanziato circa 1,9 milioni di euro (1.897.230,24 euro) a favore del Comune di Moneglia per completare l’intervento urgente di messa in sicurezza delle gallerie, in particolare delle strutture e degli impianti nel primo tratto della galleria De Barbieri 1, tra Moneglia e Deiva.🔗 Leggi su Genovatoday.it
Interventi nelle gallerie del sud pontino: un piano da quasi 3 milioni di euroL’annuncio da parte del consigliere regionale Mitrano; rimodulata la programmazione degli interventi.
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