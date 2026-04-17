Un responsabile del Pentagono ha fatto un errore durante un intervento pubblico, pensando di citare una preghiera religiosa di una squadra dell'aviazione statunitense, ma in realtà ha riportato le parole di un personaggio del film “Pulp Fiction” del 1994. L'evento ha attirato l'attenzione sui social e tra i media, suscitando commenti sulla precisione delle citazioni ufficiali. Nessun nome o dettaglio specifico è stato comunicato riguardo alle persone coinvolte o alle circostanze dell'episodio.

Credendo di citare la preghiera di una squadra dell'aviazione statunitense, il capo del Pentagono ha riportato le parole pronunciate da un personaggio del celebre film del 1994 “Gli artisti bravi copiano, quelli grandi rubano”, diceva Pablo Picasso. E la frase può essere perfettamente applicata al cinema diQuentin Tarantino, celebre regista statunitense che ha fatto del citazionismo estremo la sua cifra stilistica e un vero e propriomarchio di fabbrica del suo cinema. Ma il suomodus operandiè seguito a quanto pare anche dal Segretario della difesaPete Hegseth. Il capo del Pentagono, che si definisce un fervido credente e cultore della Bibbia, ha infatticitato un falso versetto sacro, tratto in realtà dal film “Pulp Fiction” di Tarantino, mentre guidava una funzione di preghiera.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Gaffe di Hegseth: pensa di citare la Bibbia, ma in realtà è “Pulp Fiction”

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