sannio top wines al museo del sannio premiate le eccellenze delle cantine sannite

Doppio, prestigioso riconoscimento per la Cantina del Taburno e La Fortezza all’iniziativa Sannio Top Wines, che ha premiato le aziende sannite impegnate a conquistare i palati nell’ambito delle guide ai vini d’Italia e nei concorsi nazionali e internazionali. L’appuntamento, svoltosi al Museo del Sannio, è stato promosso dal Sannio Consorzio Tutela Vini, con l’obiettivo di dare risalto alle realtà che, nel corso dell’ultimo anno, si sono distinte ottenendo prestigiosi riscontri in Italia ed a livello internazionale. Il premio è dunque un omaggio alla passione, alla cultura, alla professionalità e alla ricerca della qualità di una terra che continua a scalare le vette dell’enologia mondiale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

