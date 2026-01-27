Questa breve presentazione riguarda le recenti premiazioni delle eccellenze enogastronomiche e di accoglienza in terra d’Arezzo, riconosciute dall’Associazione Cuochi Arezzo. Un evento che valorizza il talento locale e promuove le eccellenze del territorio, contribuendo allo sviluppo della cultura gastronomica e dell’ospitalità nella regione.

Arezzo, 27 gennaio 2026 – Le eccellenze di enogastronomia e accoglienza in terra d’Arezzo premiate dall’Associazione Cuochi Arezzo. L’occasione è stata fornita dalla ventottesima edizione del “Premio Guido Tarlati” che ha rinnovato un’occasione per celebrare la qualità, la professionalità e la passione che contraddistinguono il mondo della ristorazione e dell’ospitalità del territorio, consolidando una rete di professionisti, aziende e operatori capaci di coniugare tradizione, innovazione e promozione dell’identità locale. Il valore della serata è stato testimoniato dalla presenza dei massimi rappresentanti della cucina italiana, a partire da Rocco Pozzulo (presidente della Federazione Italiana Cuochi), insieme a una rappresentanza di istituzioni, associazioni di categoria, produttori e imprenditori che hanno sottolineato l’importanza di fare sistema e di investire sulla qualità come leva strategica per la crescita e la competitività del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le eccellenze aretine di enogastronomia e accoglienza premiate al “Guido Tarlati”

Il Premio Guido Tarlati ritorna ad Arezzo, offrendo un’occasione per riconoscere e valorizzare le eccellenze nel settore enogastronomico e dell’ospitalità locale.

