Futurare #0 | La rivoluzione sconosciuta | internet dal 1986 ad oggi

Futurare #0 esplora l’evoluzione di internet dal 1986 a oggi, evidenziando i principali cambiamenti che hanno rivoluzionato la comunicazione e l’accesso alle informazioni. Il format di ilfattoquotidiano.it si propone di analizzare come questa tecnologia abbia trasformato la società, concentrandosi sui progressi e sulle tappe fondamentali di un percorso che continua a influenzare la vita quotidiana.

Futurare, è il nuovo format de ilfattoquotidiano.it dedicato alla cultura dell'innovazione. In questa puntata inaugurale il vicedirettore Simone Ceriotti introduce il progetto e dialoga con Alessandro Cacciato, autore e conduttore del programma, raccontando gli obiettivi principali: portare alla luce il talento che spesso resta nascosto nei laboratori di ricerca, nelle università e nelle imprese, lontano dai riflettori del dibattito pubblico. Futurare vuole offrire strumenti di senso critico per comprendere le trasformazioni digitali e per passare dal ruolo di semplici consumatori di tecnologia a quello di innovatori capaci di usarla con talento e creatività nei territori.