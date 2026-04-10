Futurare 2 – Empatia Artificiale l’evoluzione della Robotica

In un episodio di Futurare – Empatia Artificiale, il programma di ilfattoquotidiano.it condotto da Alessandro Cacciato, si approfondisce l’evoluzione della robotica e il ruolo dell’intelligenza artificiale nel sviluppare capacità empatiche. La puntata analizza le recenti innovazioni tecnologiche e le applicazioni pratiche di robot e sistemi intelligenti in vari settori, offrendo uno sguardo sulla prospettiva futura di questa evoluzione.

Futurare – Il mondo visto da un’altra prospettiva è il format de ilfattoquotidiano.it, condotto da Alessandro Cacciato, divulgatore della cultura dell’innovazione. Un viaggio tra idee, persone e tecnologie che stanno già trasformando il presente, raccontate con uno sguardo critico ma accessibile. Mentre tutto il mondo parla dell’evoluzione dell’intelligenza artificiale, in questa puntata cerchiamo di alzare l’asticella entrando in uno dei territori più affascinanti e delicati dell’innovazione: l’empatia artificiale. Ospite della puntata Pasquale Scilingo, Professore Ordinario di Bioingegneria presso l’Università di Pisa, che ci ha guidato alla scoperta di Abel, un robot progettato per interagire con l’essere umano a livello emotivo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Futurare/2 – Empatia Artificiale, l’evoluzione della Robotica L’evoluzione della robotica domestica passa tra estetica e automazione(Adnkronos) – "In collaborazione con Ecovacs Robotics" Ecovacs Robotics lancia il nuovo DEEBOT T90 PRO OMNI, segnando un avanzamento nel settore... Leggi anche: Intelligenza artificiale in sala operatoria: il futuro della chirurgia robotica è già in fase di sviluppo