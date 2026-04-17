Furto nel parcheggio del supermercato poi la folle fuga e lo schianto

Un furto nel parcheggio di un supermercato si è trasformato in una fuga spericolata attraverso le strade della Franciacorta. I ladri, privi di patente e ancora in possesso della refurtiva, hanno tentato di scappare a tutta velocità. La corsa si è conclusa con un violento scontro contro un muretto, lasciando dietro di sé danni e un episodio di criminalità che si è svolto sotto gli occhi dei testimoni.

Fuga a tutta velocità per le strade della Franciacorta, senza patente e con la refurtiva ancora in tasca: è finita con uno schianto contro un muretto la corsa di una banda di ladri specialisti nell'arraffare borse e cellulari con la tecnica della monetina.Tutto è iniziato nella mattinata di.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Furto con la tecnica delle monetine a Massa Lombarda, poi la fuga folle e lo schianto: 35enne arrestatoEseguito un arresto dai Carabinieri a Massa Lombarda (Ravenna), dove un cittadino straniero di 35 anni è stato fermato per resistenza a Pubblico... Fuga dopo al furto nel supermercato, poi lo scontro con i Carabinieri: arrestato un uomoAllertati dall'allarme del supermercato, i militari hanno poi inseguito un uomo in bici: portava con sè due zaini, all'interno dei quali è stata... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Furto ai bagni del parcheggio Cavallotti, scassinato il pannello elettronico per pochi spiccioli; La truffa della monetina nel parcheggio del centro commerciale, denunciato un 36enne; Porto San Giorgio, in fuga dopo il furto dell’auto a noleggio: coppia bloccata nel parcheggio dell’Oasi; Furti a catena nel parcheggio Gtt del Gerbido, auto dei dipendenti nel mirino di una banda. Furti a catena nel parcheggio Gtt del Gerbido, auto dei dipendenti nel mirino di una bandaUna sequenza ormai sistematica, che si ripete da mesi e che ha trasformato il parcheggio del deposito Gerbido del Gtt in un bersaglio costante. Auto rubate durante i turni di lavoro, utilizzate per co ... torinoggi.it Chiari, furti con la tecnica della monetina: tre arrestiIn manette tre uomini di 32, 24 e 40 anni, di origine sudamericana, identificati come gli autori di un furto con destrezza ai danni di una 77enne nel parcheggio di un supermercato. quibrescia.it Furto nella notte ai danni di una gastronomia-pizzeria in via Magna Graecia, a Paestum. Ad agire un individuo con il volto coperto che, intorno alle 3, è riuscito ad introdursi nel locale forzando una finestra laterale. Una volta all’interno ha rovistato negli ambi facebook I tirocini gratuiti, anche se legali, sono un furto di tempo e dignità. #lavoro #sfruttamento #salariominimo #giovanichenonhannovogliadilavorare x.com