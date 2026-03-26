Nella notte a Capaccio Paestum, in località Licinella, si sono verificati due furti che hanno coinvolto una pizzeria e un autolavaggio. Un uomo è stato fermato mentre si spostava in bicicletta poco dopo aver messo a segno i colpi. La polizia sta indagando sui dettagli degli episodi e sull’identità del sospettato.

Notte movimentata in località Licinella, dove si è verificato un doppio furto ai danni di due attività commerciali della zona. Nel mirino una pizzeria e un autolavaggio, situati a breve distanza l’uno dall’altro. Un uomo di 31 anni, originario di Agropoli e già noto alle forze dell’ordine, è stato individuato e bloccato poco dopo i fatti. Colpite due attività. Secondo quanto ricostruito, il sospettato si sarebbe introdotto nei locali riuscendo a portare via denaro contante prelevato da distributori automatici, una cassetta delle mance e alcune giostrine per bambini. Nel corso dei controlli è stata inoltre rinvenuta una piccola quantità di sostanza stupefacente. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Capaccio Paestum, doppio furto tra pizzeria e autolavaggio: ladro fermato in bici

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