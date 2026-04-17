Furto al supermercato | il piano con il passeggino sventato a Romano

A Romano, un tentativo di furto al supermercato è stato sventato grazie alla presenza di vigilanza. Un gruppo di persone aveva pianificato di sottrarre merce utilizzando un passeggino con un bambino come copertura, sperando di eludere i controlli all’ingresso. La polizia è intervenuta e ha fermato i sospetti prima che potessero portare a termine il loro piano. Le forze dell'ordine stanno indagando sui dettagli dell'accaduto.

A Romano, un gruppo di individui ha messo in atto un piano per sottrarre merci da un supermercato locale, utilizzando un passeggino con a bordo un minore come mezzo per occultare i prodotti e aggirare i controlli. L’azione, che ha coinvolto diverse persone con compiti coordinati, è stata intercettata dalla Polizia Locale della Bassa Bergamasca orientale, portando al recupero di beni per circa 500 euro e alla denuncia di tutti i partecipanti. L’inganno del passeggino e la dinamica del furto coordinato. Il colpo al punto vendita di Romano non è stato un gesto impulsivo, ma una manovra studiata nei minimi dettagli per eludere la vigilanza alle casse.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Furto al supermercato: il piano con il passeggino sventato a Romano Notizie correlate Leggi anche: Romano, usavano un passeggino per nascondere la merce rubata al supermercato: denunciati Sventato un furto al supermercato e due denunce al "Casermone"Imponente il bilancio dei controlli in tutta la provincia: identificate oltre 600 persone, controllati quasi 300 veicoli Non si ferma l'attività di... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Rubano i carrelli pieni di spesa ai clienti: il folle furto nel supermercato affollato; Furto al supermercato e fuga in auto con 12 bottiglie di champagne. Arrestati due uomini; Furto al supermercato per 250 euro: incastrati da testimoni e telecamere; Colorno, tenta furto al supermercato per oltre 2.000 euro: 53enne denunciato dai Carabinieri. Furto con spintoni al supermercato, 26enne bloccato fuori dalla questura dopo la fugaTeramo. L’altro ieri, nel primissimo pomeriggio, in un supermercato vicino alla Questura, un nigeriano di 26 anni, dopo aver rubato ... abruzzolive.it Furto al supermercato, nella borsa c’è anche un coltello: due nei guaiLa chiamata del personale dell’esercizio commerciale, segnalava un furto appena consumato da parte di due persone poi scappate. Era il tardo pomeriggio del 13 aprile quando gli agenti della polizia di ... luccaindiretta.it Dopo la denuncia dei titolari del locale sul registro degli indagati è finito un 45enne accusato di furto aggravato e continuato. Procura e guardia di finanza hanno verificato un presunto raggiro ai danni dell’attività commerciale con la sottrazione di oltre 45 mila - facebook.com facebook Tentano il furto all'istituto salesiano di Chieri: bloccati dai novizi fino all'arrivo dei carabinieri x.com