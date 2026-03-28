Un tentativo di furto è stato sventato questa mattina all’interno di un supermercato nel capoluogo, mentre due persone sono state denunciate nelle vicinanze del

Imponente il bilancio dei controlli in tutta la provincia: identificate oltre 600 persone, controllati quasi 300 veicoli Non si ferma l'attività di prevenzione e repressione dei reati nel capoluogo ciociaro e in tutta la provincia. Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha messo in campo un massiccio dispositivo di controllo del territorio che ha portato, in diverse circostanze, alla denuncia a piede libero di tre persone per reati contro il patrimonio e violazione delle misure di prevenzione. Il primo intervento si è registrato nel primo pomeriggio. Nel corso dei consueti e capillari pattugliamenti, il personale della Squadra Volanti della Questura è stato inviato d'urgenza presso un supermercato della città, dal quale era stata segnalata la presenza di una presunta taccheggiatrice. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

© Frosinonetoday.it - Sventato un furto al supermercato e due denunce al "Casermone"

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