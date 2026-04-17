Lo scorso martedì 14 aprile, a Roma, un giovane studente pugliese ha subito un furto che gli ha portato via il computer portatile. L'episodio si è verificato durante un orario non specificato e ha coinvolto un dispositivo usato per prepararsi a un concorso presso una banca nazionale. La vittima ha riferito di aver perso strumenti fondamentali per il suo percorso di studi e preparazione.

Il sogno di un futuro professionale per un giovane studente pugliese è stato bruscamente interrotto da un furto avvenuto a Roma lo scorso martedì 14 aprile. Francesco Loconsole, ventiduenne originario di Palo del Colle, ha sottratto il proprio computer dall’auto di famiglia mentre si trovava nella capitale per sostenere un concorso presso la Banca d’Italia. Un percorso di sacrifici interrotto da un colpo opportunistico. La vicenda si è consumata in un momento di massima tensione e concentrazione per il ragazzo di Palo del Colle. Francesco Loconsole si era spostato dalla Bulgaria, dove sta attualmente svolgendo uno stage Erasmus, per partecipare alla selezione della Banca d’Italia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Furto a Roma: rubato il PC allo studente per il concorso in Banca d’Italia

Notizie correlate

Furto nella notte a Salerno, nel quartiere Furto notturno a Torrione: colpo a “La Casa di Betty”, portati via cassa e pcIl raid all’alba in via Sabato Robertelli: vetrata rotta e saracinesca manomessa.

Furto in una palestra, rubato l’incasso e svuotato il distributoreUn ladro solitario si è introdotto in una palestra di via Dante e, dopo aver forzato un infisso, ha portato via l’incasso degli ultimi giorni e il...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Rubano i carrelli pieni di spesa ai clienti: il folle furto nel supermercato affollato; Rione Monti, maxi furto in un appartamento a via Leonina: il bottino da 700 mila euro (tra oggetti in oro e un Rolex); Roma, maxi furto in un appartamento a Monti: bottino da 700mila euro; Roma, Pasqua da incubo per due turisti coreani: coppia denunciata per furto di bagagli.

Roma: arrestato per furto di auto, individuato un ladro in un’area di autodemolizione abusivaUn uomo è stato arrestato a Roma per furto di auto e smontaggio illegale. Trovate carcasse di veicoli rubati e parti smontate pronte per la vendita. lamilano.it

Furto in centro a Roma: ruba borsa da 2.800 euro, arrestato 19enne ladro di griffeArrestato per furto dai carabinieri un giovanissimo ladro di griffe. Il giovane, un turista 19enne spagnolo, però, nell’ultimo colpo ha scelto il momento e il luogo meno opportuni. Ha rubato una borsa ... msn.com

, : : “ ” L'annuncio choc del primo cittadino durante il consiglio comunale straordinario, convocato d'urgenza a seguito del furto di oltre 1 - facebook.com facebook

Dal furto al fendente sul collo: chiesti otto anni di carcere x.com