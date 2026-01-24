Furto in una palestra rubato l’incasso e svuotato il distributore

Un episodio di furto si è verificato presso una palestra di via Dante, dove un individuo ha forzato un infisso per introdursi all’interno. L’autore ha rubato l’incasso accumulato negli ultimi giorni e il denaro presente nel distributore automatico di bevande e snack. Le forze dell’ordine sono state avvisate e stanno conducendo le indagini per identificare il responsabile.

