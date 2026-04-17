Furti d’auto tra Montoro e la Valle dell’Irno a processo la banda di giovani imputati

Tra marzo e giugno 2025, a Montoro e nei comuni della Valle dell’Irno, si sono verificati diversi furti di auto. Gli investigatori hanno individuato una banda di giovani sospettati di aver messo a segno questi colpi seguendo uno schema ripetuto. Nei prossimi giorni si terrà un processo per stabilire le responsabilità degli imputati.

A Montoro e nei comuni della Valle dell’Irno, tra marzo e giugno del 2025, si concentra una serie di furti di auto che, secondo gli investigatori, segue uno schema preciso. Le indagini dei Carabinieri della Compagnia di Solofra portano all’individuazione di un gruppo di giovani, quasi tutti poco.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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