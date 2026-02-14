Pizza Croce | l’omaggio di Citro ai sapori autentici di Cilento e Valle dell’Irno tra tradizione e territorio

Sabatino Citro ha creato la pizza “Croce” per celebrare i gusti autentici di Cilento e Valle dell’Irno, usando ingredienti locali come pomodori e olio extravergile. La proposta nasce dall’idea di mettere in risalto le tradizioni culinarie di due territori distinti ma ricchi di sapori. La pizza si distingue per una base sottile e croccante, arricchita da un mix di prodotti freschi provenienti dalle campagne campane. Citro ha deciso di dedicare questa ricetta alla memoria di suo nonno, che coltivava personalmente le olive utilizzate nella preparazione.

Un Assaggio di Due Terre: Sabatino Citro e la Pizza "Croce", un Omaggio ai Sapori del Cilento e della Valle dell'Irno. Baronissi, 14 febbraio 2026 – Il maestro pizzaiolo Sabatino Citro ha presentato oggi la sua ultima creazione, la pizza "Croce", un omaggio gastronomico che unisce la ricchezza della Valle dell'Irno con le antiche tradizioni del Cilento. L'iniziativa, nata dalla collaborazione con lo chef contadino Geppino Croce, celebra i prodotti locali e i sapori autentici di una provincia salernitana ricca di storia e biodiversità. Un Progetto Gastronomico Radicato nel Territorio. La pizza "Croce" non è una semplice ricetta, ma l'esito di un progetto più ampio che Sabatino Citro, titolare della Pizzeria Vittoria di Baronissi, porta avanti da anni: la valorizzazione del territorio attraverso il cibo.