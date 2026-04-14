Fulminacci oltre la stupida sfortuna | Il mio concerto in giacca e cravatta pensando al rock degli anni ’70

Domani sera, un nuovo concerto di Fulminacci si terrà al Forum, il suo primo in un grande teatro in Lombardia. L’artista sarà vestito in giacca e cravatta, e sul palco interpreterà brani ispirati al rock degli anni ’70. La serata si svolgerà in un contesto di grande affluenza, con l’artista che si prepara a esibirsi davanti a un pubblico numeroso. La data rappresenta una tappa importante nel percorso musicale di Fulminacci.

È un Fulminacci in giacca e cravatta quello che sale domani sera sul palco del Forum per il primo “palazzaccio” in terra lombarda della sua carriera. "Quando il caldo si fa insopportabile l’unica concessione che mi faccio è quella di rimanere in camicia, cravatta e bretelle", racconta lui, che all’aspetto azzimato sfoderato a Sanremo per eseguire “Stupida sfortuna” - arrivata settima - ci tiene. "La prossima volta, chissà, magari opto per un look western" scherza. Affiancato da una band di sei elementi con Claudio Bruno alla chitarra, Giuseppe Panico alla tromba, Lorenzo Lupi alla batteria, Riccardo Nebbiosi al sassofono, Riccardo Roia alle...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Fulminacci oltre la stupida sfortuna: "Il mio concerto in giacca e cravatta pensando al rock degli anni ’70" Il rock&blues degli anni ’60, ’70 e ’80 al Bbq Guys: Euphorica in concertoGli Euphorica tornano al Bbq Guys, per un’altra serata di musica dal vivo, tra grandi classici del rock n'roll, pezzi da ascoltare e da cantare... Leggi anche: “Stupida sfortuna“ di Fulminacci conquista Affari tuoi: cosa accadrà al brano durante la trasmissione Argomenti più discussi: Fulminacci oltre la stupida sfortuna: Il mio concerto in giacca e cravatta pensando al rock degli anni ’70; Fulminacci a Roma, la possibile scaletta del concerto; C’è Fulminacci per il Palazzacci Tour; Fulminacci in concerto a Napoli. Oltre 7 mila spettatori ieri sera al Palazzo dello Sport di Roma per la prima data del tour nei palazzetti di #Fulminacci. Il cantante romano, reduce da Sanremo con la sua “Stupida Sfortuna”, si prepara a conquistare l’Italia con due tour attesissimi: Palazzacci nei - facebook.com facebook