Fulminacci tra le macerie del pop a Sanremo con un' elegante ironia Spero di arrivare quinto

Fulminacci, tra le macerie del pop, si presenta con un tocco di ironia a Sanremo. Durante l'intervista, ha scherzato sulla sua posizione ideale, dicendo che preferirebbe arrivare quinto per evitare le pressioni del podio e le formalità della vittoria. Il cantante ha spiegato che questa scelta gli permetterebbe di godersi il festival senza troppe ansie. Fulminacci si prepara ora alla sua esibizione, con un sorriso e un atteggiamento disinvolto.

"Sfigato sì, ma faccio il lavoro piu bello del mondo". Il cantautore romano torna in gara all'Ariston con “Stupida sfortuna”. Nella serata delle cover canta Mina insieme a Francesca Fagnani, “lei rievoca quella tv italiana anni Sessanta e Settanta di alto livello”. A marzo il nuovo album “Calcinacci” e ad aprile il tour nei palasport “Per me la posizione ideale è arrivare quinto, ti risparmi tutti i problemi del podio, l'ansia della busta, la liturgia della vittoria. Così non dovrei fare nemmeno quel finto sorriso di gioia che si fa al vincitore quando invece dentro si prova una profonda tristezza”.🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Fulminacci a Sanremo: Obiettivo Quinto Posto e Nuovo Album “Calcinacci”, tra Ironia e Ricordi del 2021.Fulminacci torna sul palco dell’Ariston per la 76esima edizione del Festival di Sanremo.

Fulminacci a Sanremo: “Meglio quinto e scrivere”: tra musica, amore e un album dalle macerie emotive.Fulminacci torna a Sanremo e dice di preferire arrivare quinto piuttosto che vincere.

Fulminacci é arrivato a Sanremo e sta rilasciando una piccola intervista al Tg

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.