Fuga in Francia per i coniugi del crac | catturati dopo anni

I coniugi originari di San Costanzo sono stati catturati dalle autorità francesi a Saint-Laurent-du-Var, vicino a Nizza. Dopo aver evitato le condanne definitive per diversi anni, sono stati intercettati e fermati. La coppia era riuscita a fuggire oltre confine per sottrarsi alla giustizia italiana. L’arresto è stato confermato dalle forze dell’ordine francesi, che hanno eseguito il fermo nelle ultime ore.

Le autorità francesi hanno intercettato a Saint-Laurent-du-Var, nei pressi della zona di Nizza, Claudio Vitalucci e Lorena Belardinelli, i coniugi originari di San Costanzo che erano fuggiti oltre confine per sfuggire alle condanne definitive. L’arresto, avvenuto nella giornata di ieri grazie all’intervento della polizia locale, mette fine a una lunga latitanza iniziata dopo le sentenze emesse dalla Procura generale presso la Corte d’Appello di Ancona relative al fallimento della società Adriatica Manifatture di Senigallia. L’ombra di un crac finanziario nel distretto senigallese. Le radici della vicenda risalgono al luglio del 2005, quando la dichiarazione di fallimento di Adriatica Manifatture segnò un punto di rottura per il tessuto produttivo locale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fuga in Francia per i coniugi del crac: catturati dopo anni Notizie correlate Arrestati in Francia i coniugi latitanti Claudio Vitalucci e Lorena Belardinelli: fuga di oltre 2 anniÈ terminata con due arresti a Saint Laurent du Var, in Costa Azzurra, la lunga fuga di due coniugi italiani, ricercati per bancarotta fraudolenta... Leggi anche: Maxi furto nell'agriturismo, bottino da oltre 20mila euro: ladri catturati dopo la fuga Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Arrestati in Francia i coniugi latitanti Claudio Vitalucci e Lorena Belardinelli: fuga di oltre 2 anni; A Milano tutto ruotava attorno al lavoro, a Parigi riesco a vivere davvero; Bancarotta fraudolenta, finisce in Francia la fuga dei coniugi latitanti; La Francia chiude Microsoft fuori dalle finestre? Niente Windows nei PC della PA. Arrestati in Francia i coniugi latitanti Claudio Vitalucci e Lorena Belardinelli: fuga di oltre 2 anniDue coniugi italiani latitanti per bancarotta arrestati a Saint Laurent du Var dopo indagini internazionali coordinate dai Carabinieri. virgilio.it Emergono i primi dettagli sulla fuga della sostanza tossica di ieri sera. A provocarla è stata la rottura di un tubo dell’impianto di refrigerazione della Rapelli SA. Le 5 persone trasportate in ospedale sono state dimesse. - facebook.com facebook Fuga di ammoniaca alla Rapelli di Stabio: «Chiudete porte e finestre» x.com