Due coniugi italiani latitanti da oltre due anni sono stati arrestati in Francia, a Saint Laurent du Var. La coppia, ricercata per bancarotta, è stata catturata dopo un’indagine internazionale condotta dai Carabinieri. Le autorità francesi hanno eseguito l’arresto in collaborazione con le forze italiane, portando a termine così una lunga ricerca. La coppia era scomparsa poco prima dell’emissione di un ordine di cattura.

È terminata con due arresti a Saint Laurent du Var, in Costa Azzurra, la lunga fuga di due coniugi italiani, ricercati per bancarotta fraudolenta aggravata. I due, residenti a San Costanzo (Pesaro e Urbino), erano latitanti dal settembre 2023 dopo una condanna definitiva legata al crac della società Adriatica Manifatture SRL. L’operazione è stata resa possibile grazie a una complessa attività investigativa coordinata tra le autorità italiane e francesi. Le indagini e la fuga oltre confine Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, la vicenda ha visto protagonisti Claudio Vitalucci, 68 anni, e Lorena Belardinelli, 65 anni, entrambi originari di San Costanzo.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Arrestati in Francia i coniugi latitanti Claudio Vitalucci e Lorena Belardinelli: fuga di oltre 2 anni

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