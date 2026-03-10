In Sobborgo Comandini l' auto diventa improvvisamente una ' palla di fuoco' | arrivano i pompieri

Lunedì pomeriggio, in via Subborgo Federico Comandini a Cesena, un'auto ha preso fuoco intorno alle 15:30. I pompieri sono intervenuti rapidamente sul posto per spegnere le fiamme, che hanno trasformato il veicolo in una palla di fuoco. Sul momento, non si sono registrate persone ferite o coinvolte direttamente nell'incidente. La dinamica dell'incendio è ancora sotto analisi.

Apprensione lunedì pomeriggio in via Subborgo Federico Comandini, a Cesena, dove intorno alle 15:30, un'auto ha preso fuoco presumibilmente per cause accidentali. Sul posto i Vigili del fuoco, già prima dell'arrivo dei pompieri alcune persone hanno iniziato a domare il rogo con utilizzando un.